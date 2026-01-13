Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarında son durum ne? 13 Ocak 2026 güncel altın fiyatları ne kadar?

ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (13 Ocak 2026)
Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar merak ediliyor. Rekor seviyelere yakın seyrini sürdüren altın fiyatlarında yön, artan jeopolitik riskler ve bugün açıklanacak ABD enflasyon verileriyle şekilleniyor. Gram altın 6.375 TL, ons altın ise 4.595 dolar düzeyinde işlem görüyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 13 Ocak 2026 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...
Altın fiyatları 13 Ocak 2026 Salı günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.
Vatandaşlar, günün ilk saatlerinden itibaren gram, çeyrek ve ons altına ilişkin güncel fiyatları merak ederek arama motorlarında sorguluyor.
Altın fiyatları tarihi zirvelere yakın seyrini korurken, yatırımcıların gözü bugün açıklanacak ABD enflasyon verilerine çevrildi. Jeopolitik gerilimlerin desteklediği piyasada gram altın 6.375 TL, ons altın 4.595 dolar seviyesinde bulunuyor.
13 Ocak Salı altın fiyatlarında güncel durum şöyle:
* Gram altın satış fiyatı: 6.372,79 TL
* Çeyrek altın satış fiyatı: 10.523,00 TL
* Yarım altın satış fiyatı: 21.045,00 TL
* Tam altın satış fiyatı: 41.882,57 TL
* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 41.929,00 TL
* Gremse altın satış fiyatı: 105.027,61 TL
* Ons altın satış fiyatı: 4.596,05 dolar