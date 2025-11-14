Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarında son durum ne? 14 Kasım 2025 güncel altın fiyatları ne kadar?

ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (14 Kasım 2025)
Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar merak ediliyor. Altın fiyatları haftanın son işlem gününde doların zayıflamasından destek alarak yükseldi. Ancak Fed yetkililerinin faiz indirimi konusunda temkinli mesajları, değerli metaldeki kazançları sınırladı. Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 14 Kasım altın fiyatları...
Altın fiyatları 14 Kasım 2025 Cuma günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel ekonomik gelişmelerin ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle piyasada hareketlilik yaşanıyor.
Altının onsu, uluslararası piyasalarda dün akşam itibarıyla 4 bin 195,4 dolardan işlem gördü. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 2,1 artışla 5 milyon 940 bin lira oldu.
14 Kasım Cuma altın fiyatlarında güncel durum şöyle:
* Gram altın satış fiyatı: 5.720,1240 TL
* Çeyrek altın satış fiyatı: 9.352,8500 TL
* Yarım altın satış fiyatı: 18.707,25 TL
* Tam altın satış fiyatı: 38.850,00 TL
* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 37.311,6100 TL
* Gremse altın satış fiyatı: 96.902,00 TL
* Ons altın satış fiyatı: 4.206,10 dolar