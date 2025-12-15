Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarında son durum ne? 15 Aralık 2025 güncel altın fiyatları ne kadar?

ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (15 Aralık 2025)
Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar merak ediliyor. Altın piyasasında yön arayışı devam ediyor. Gram altın 6 bin TL sınırında seyrederken, yatırımcıların odağında ABD istihdam ve enflasyon verileri bulunuyor. Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 15 Aralık 2025 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...
Altın fiyatları 15 Aralık 2025 Pazartesi günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.
Vatandaşlar, günün ilk saatlerinden itibaren gram, çeyrek ve ons altına ilişkin güncel fiyatları merak ederek arama motorlarında sorguluyor.
Gram altın 5.938 TL’den güne başlarken, Kapalıçarşı’da fiziki gram altın yeniden 6 bin TL bandına çıktı.
Bu hafta ABD’den gelecek kritik veriler altın fiyatlarının seyrinde belirleyici olacak.
15 Aralık Pazartesi altın fiyatlarında güncel durum şöyle:
* Gram altın satış fiyatı: 5.939,4460 TL
* Çeyrek altın satış fiyatı: 9.711,3100 TL
* Yarım altın satış fiyatı: 19.422,41 TL
* Tam altın satış fiyatı: 38.914,00 TL
* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 38.721,3700 TL
* Gremse altın satış fiyatı: 97.030,00 TL
* Ons altın satış fiyatı: 4.326,65 dolar