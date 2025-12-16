Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarında son durum ne? 16 Aralık 2025 güncel altın fiyatları ne kadar?

ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (16 Aralık 2025)
Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar merak ediliyor. Altın fiyatları haftanın ikinci işlem gününe gerileyerek başlarken, piyasalarda gözler Fed’in para politikası beklentilerini şekillendirecek ABD istihdam verilerine çevrildi. Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 16 Aralık 2025 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...
Altın fiyatları 16 Aralık 2025 Salı günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.
Vatandaşlar, günün ilk saatlerinden itibaren gram, çeyrek ve ons altına ilişkin güncel fiyatları merak ederek arama motorlarında sorguluyor.
Altın, salı günü düşüşle açılış yaparken yatırımcılar Fed’in faiz patikasına ilişkin ipucu verecek ABD istihdam verilerini bekliyor.
16 Aralık Salı altın fiyatlarında güncel durum şöyle:
* Gram altın satış fiyatı: 5.889,53 TL
* Çeyrek altın satış fiyatı: 9.687,00 TL
* Yarım altın satış fiyatı: 19.369,00 TL
* Tam altın satış fiyatı: 38.911,48 TL
* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 38.559,00 TL
* Gremse altın satış fiyatı: 97.577,11 TL
* Ons altın satış fiyatı: 4.287,45 dolar