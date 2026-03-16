Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarında son durum ne? 16 Mart 2026 güncel altın fiyatları ne kadar?

ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (16 Mart 2026)
Altın ve döviz kurlarında iç ve dış piyasalarda yaşanan hareketlilik yakından izlenirken, vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın ve ons altın bugün kaç lira?” sorularına yanıt arıyor. Gram altın yeni haftaya 7.110 TL’den başlarken, ons altın 5.005 dolar seviyelerinde işlem görüyor. İşte 16 Mart 2026 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...
Gram altın haftaya 7 bin 110 TL seviyesinden başlarken, ons altın gün içinde 4 bin 968 dolara kadar gerileyerek son dört haftanın en düşük seviyesini test etti.
16 Mart Pazartesi altın fiyatlarında güncel durum şöyle:
* Gram altın satış fiyatı: 7.127,15 TL
* Çeyrek altın satış fiyatı: 11.833,00 TL
* Yarım altın satış fiyatı: 23.660,00 TL
* Tam altın satış fiyatı: 47.223,78 TL
* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 47.131,00 TL
* Gremse altın satış fiyatı: 118.421,59 TL
* Ons altın satış fiyatı: 5.021,11 dolar