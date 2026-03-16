Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarında son durum ne? 16 Mart 2026 güncel altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları 16 Mart 2026 Pazartesi günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Vatandaşlar, günün ilk saatlerinden itibaren gram, çeyrek ve ons altına ilişkin güncel fiyatları merak ederek arama motorlarında sorguluyor.

Gram altın haftaya 7 bin 110 TL seviyesinden başlarken, ons altın gün içinde 4 bin 968 dolara kadar gerileyerek son dört haftanın en düşük seviyesini test etti.

16 Mart Pazartesi altın fiyatlarında güncel durum şöyle:

* Gram altın satış fiyatı: 7.127,15 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 11.833,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 23.660,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 47.223,78 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 47.131,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 118.421,59 TL

* Ons altın satış fiyatı: 5.021,11 dolar