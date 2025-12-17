Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarında son durum ne? 17 Aralık 2025 güncel altın fiyatları ne kadar?

ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (17 Aralık 2025)
Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar merak ediliyor. ABD ekonomisinden gelen son verilerin yavaşlamaya işaret etmesi, daha gevşek para politikası beklentilerini güçlendirirken, altın fiyatlarında yukarı yönlü seyir hız kazandı. Ons altın, dünkü işlemleri 4.302 dolar seviyesinden tamamlarken, yeni günde yükselişini sürdürüyor. Peki, çeyrek altın fiyatları ne kadar? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 17 Aralık 2025 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...
Altın fiyatları 17 Aralık 2025 Çarşamba günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.
Vatandaşlar, günün ilk saatlerinden itibaren gram, çeyrek ve ons altına ilişkin güncel fiyatları merak ederek arama motorlarında sorguluyor.
ABD’den gelen zayıf ekonomik veriler, Fed’in daha gevşek para politikasına yönelebileceği beklentisini güçlendirirken altın fiyatlarında yükselişi destekledi.
Ons altın, dünkü işlemleri 4.302 dolar seviyesinden tamamlarken, yeni günde yükselişini sürdürerek saat 07.10 itibarıyla 4.322 dolar seviyesine doğru hareket etti. Gram altın ise güne 5.925 TL seviyesinden başladı.
17 Aralık Çarşamba altın fiyatlarında güncel durum şöyle:
* Gram altın satış fiyatı: 5.937,5440 TL
* Çeyrek altın satış fiyatı: 9.708,5100 TL
* Yarım altın satış fiyatı: 19.411,27 TL
* Tam altın satış fiyatı: 38.910,00 TL
* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 38.713,3900 TL
* Gremse altın satış fiyatı: 96.975,00 TL
* Ons altın satış fiyatı: 4.315,12 dolar