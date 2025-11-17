Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarında son durum ne? 17 Kasım 2025 güncel altın fiyatları ne kadar?

ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (17 Kasım 2025)
Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar merak ediliyor. Haftanın ilk işlem gününde altın fiyatları sınırlı yükselişle haftaya başlarken, yatırımcıların odağı bu hafta açıklanacak kritik ABD ekonomik verilerine çevrildi. Spot altın yüzde 0,1 artışla ons başına 4 bin 83,92 dolara yükselirken, ABD vadeli altın kontratları yüzde 0,2 düşüşle 4 bin 85,30 dolar seviyesinde işlem gördü. Peki çeyrek altın fiyatları ne kadar? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 17 Kasım altın fiyatları...
Altın fiyatları 17 Kasım 2025 Pazartesi günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel ekonomik gelişmelerin ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle piyasada hareketlilik yaşanıyor.
Altın haftaya temkinli bir yükselişle başlarken, piyasalar yön belirleyici ABD ekonomik verilerini bekliyor. Spot altın 4 bin 83 dolar seviyesinde seyrederken, vadeli işlemlerde hafif düşüş gözleniyor.
17 Kasım Pazartesi altın fiyatlarında güncel durum şöyle:
* Gram altın satış fiyatı: 5.563,6740 TL
* Çeyrek altın satış fiyatı: 9.095,2000 TL
* Yarım altın satış fiyatı: 18.178,55 TL
* Tam altın satış fiyatı: 37.733,00 TL
* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 36.266,2800 TL
* Gremse altın satış fiyatı: 94.115,00 TL
* Ons altın satış fiyatı: 4.083,12 dolar