Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarında son durum ne? 18 Aralık 2025 güncel altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları 18 Aralık 2025 Perşembe günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Vatandaşlar, günün ilk saatlerinden itibaren gram, çeyrek ve ons altına ilişkin güncel fiyatları merak ederek arama motorlarında sorguluyor.

Gram altın güne 5.955 TL seviyesinden başlarken, fiyatlar 5.975 TL ile görülen zirveye yakın seyrini sürdürüyor. Fed’in faiz indirimi ve doların zayıf görünümü altını desteklerken, jeopolitik riskler güvenli liman talebini canlı tutuyor. Kısa vadede ons altın için 4.350–4.380 dolar bandı direnç olarak izleniyor.

18 Aralık Çarşamba altın fiyatlarında güncel durum şöyle:

* Gram altın satış fiyatı: 5.953,11 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 9.825,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 19.645,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 39.180,02 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 39.108,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 98.250,52 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.333,46 dolar