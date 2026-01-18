Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarında son durum ne? 18 Ocak 2026 güncel altın fiyatları ne kadar?

ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (18 Ocak 2026)
Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar merak ediliyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 18 Ocak 2026 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...
Altın fiyatları 18 Ocak 2026 Pazar günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.
Vatandaşlar, günün ilk saatlerinden itibaren gram, çeyrek ve ons altına ilişkin güncel fiyatları merak ederek arama motorlarında sorguluyor.
18 Ocak Pazar altın fiyatlarında güncel durum şöyle:
* Gram altın satış fiyatı: 6.375,38 TL
* Çeyrek altın satış fiyatı: 10.679,00 TL
* Yarım altın satış fiyatı: 21.359,00 TL
* Tam altın satış fiyatı: 42.484,89 TL
* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 42.554,00 TL
* Gremse altın satış fiyatı: 106.538,02 TL
* Ons altın satış fiyatı: 4.582,71 dolar