Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarında son durum ne? 18 Mart 2026 güncel altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları 19 Mart 2026 Perşembe günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Vatandaşlar, günün ilk saatlerinden itibaren gram, çeyrek ve ons altına ilişkin güncel fiyatları merak ederek arama motorlarında sorguluyor.

Altın fiyatları, doların zayıflamasının desteğiyle dünka kayıplarınınbir kısmını telafi etti, ancak şahin tondaki Fed kararı ve Powell'ın açıklamaları nedeniyle kazançlar sınırlı kaldı.

Spot altın 4 bin 867 dolara kadar yükselişin ardından şu sıralarda yüzde 0,68 artışla 4 bin 851 dolarda. Fiyatlar dün yüzde 3.7 gerilemişti.

19 Mart Perşembe altın fiyatlarında güncel durum şöyle:

* Gram altın satış fiyatı: 6.917,86 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 11.841,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 23.617,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 46.801,48 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 47.053,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 117.362,61 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.849,67 dolar