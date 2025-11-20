Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarında son durum ne? 20 Kasım 2025 güncel altın fiyatları ne kadar?

ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (20 Kasım 2025)
Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar merak ediliyor. Haftanın ilk günlerinde altın fiyatları sınırlı yükseliş kaydederken hafta sonuna doğru yükselme trendine girdi. Dün akşam gün sonunda yükselen fiyatlar bugün açılışta düşüşü tekrar gösterdi. Spot altın ons başına 4 bin 71,78 dolardan işlem görürken, serbest piyasadaki altın fiyatları da merak edildi. Peki çeyrek altın fiyatları ne kadar? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 20 Kasım altın fiyatları...
Altın fiyatları 20 Kasım 2025 Perşembe günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel ekonomik gelişmelerin ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle piyasada hareketlilik yaşanıyor.
Fed'in faiz indirimi konusunda beklentileri düşürmesi, altına düşüş yaşatmıştı. Haftanın üçüncü gününde ise bu beklentilerin yükseliş başlamıştı. Bu sabah ise düşüş eğilimine tekrar girdi.
İşte 20 Kasım Perşembe altın fiyatları:
* Gram altın satış fiyatı: 5.538,98 TL
* Çeyrek altın satış fiyatı: 9.374,00 TL
* Yarım altın satış fiyatı: 18.747,00 TL
* Tam altın satış fiyatı: 37.207,30 TL
* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 37.379,00 TL
* Gremse altın satış fiyatı: 93.018,24
* Ons altın satış fiyatı: 4.069,99 dolar