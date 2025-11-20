Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarında son durum ne? 20 Kasım 2025 güncel altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları 20 Kasım 2025 Perşembe günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel ekonomik gelişmelerin ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle piyasada hareketlilik yaşanıyor.

Fed'in faiz indirimi konusunda beklentileri düşürmesi, altına düşüş yaşatmıştı. Haftanın üçüncü gününde ise bu beklentilerin yükseliş başlamıştı. Bu sabah ise düşüş eğilimine tekrar girdi.

İşte 20 Kasım Perşembe altın fiyatları:

* Gram altın satış fiyatı: 5.538,98 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 9.374,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 18.747,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 37.207,30 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 37.379,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 93.018,24

* Ons altın satış fiyatı: 4.069,99 dolar