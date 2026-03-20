Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarında son durum ne? 20 Mart 2026 güncel altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları 20 Mart 2026 Cuma günü yani bayramın ilk günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Vatandaşlar, günün ilk saatlerinden itibaren gram, çeyrek ve ons altına ilişkin güncel fiyatları merak ederek arama motorlarında sorguluyor.

Dün 6 bin 800 TL seviyelerinden işlem gören gram altın, bayramın ilk saatlerinde 6 bin 500 TL sınırına kadar geri çekilmiş durumda.

20 Mart Cuma altın fiyatlarında güncel durum şöyle:

* Gram altın satış fiyatı: 6.724,9020 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 10.995,3300 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 21.987,03 TL

* Tam altın satış fiyatı: 47.310,00 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 43.827,8700 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 118.020,00 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.698,67 dolar