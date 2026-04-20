Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarında son durum ne? 20 Nisan 2026 güncel altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları 20 Nisan 2026 Pazartesi günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Vatandaşlar, günün ilk saatlerinden itibaren gram, çeyrek ve ons altına ilişkin güncel fiyatları merak ederek arama motorlarında sorguluyor.

Altın fiyatları, Orta Doğu’da hafta sonu yükselen gerilimin enerji arzına ilişkin riskleri ve müzakerelerin seyrine dair belirsizliği artırmasına rağmen, yatırımcıların kar realizasyonuna yönelmesiyle haftaya düşüşle başladı. Gram altın 6 bin 913 TL, ons altın ise 4 bin 792 dolar seviyesinden işlem görüyor.

20 Nisan Pazartesi altın fiyatlarında güncel durum şöyle:

* Gram altın satış fiyatı: 6.913,34 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 11.373,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 22.745,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 45.325,24 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 45.283,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 113.660,69 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.792,23 dolar