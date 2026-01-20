Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarında son durum ne? 20 Ocak 2026 güncel altın fiyatları ne kadar?

ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (20 Ocak 2026)
Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar merak ediliyor. Küresel piyasalarda güvenli varlıklara yönelim yeniden hız kazanırken, ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland’ı satın almaya yönelik açıklamaları jeopolitik risk algısını artırdı. Artan belirsizlik, altın ve gümüş fiyatlarının rekor seviyelere yakın seyrini korumasına neden oldu. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 20 Ocak 2026 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...
Altın fiyatları 20 Ocak 2026 Salı günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.
Vatandaşlar, günün ilk saatlerinden itibaren gram, çeyrek ve ons altına ilişkin güncel fiyatları merak ederek arama motorlarında sorguluyor.
ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland’a ilişkin açıklamaları küresel piyasalarda jeopolitik belirsizlikleri yeniden gündeme taşırken, yatırımcıların riskten kaçış eğilimi güçlendi. Artan güvenli liman talebiyle altın ve gümüş fiyatları tarihi zirvelere yakın seyrini sürdürüyor.
20 Ocak Salı altın fiyatlarında güncel durum şöyle:
* Gram altın satış fiyatı: 6.509,01 TL
* Çeyrek altın satış fiyatı: 10.813,00 TL
* Yarım altın satış fiyatı: 21.625,00 TL
* Tam altın satış fiyatı: 42.920,49 TL
* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 43.085,00 TL
* Gremse altın satış fiyatı: 107.630,38 TL
* Ons altın satış fiyatı: 4.681,93 dolar