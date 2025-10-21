ALTINDA SON DURUM: Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarında son durum ne? 11 Ekim 2025 güncel altın fiyatları

ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (21 Ekim 2025)
Ons altın, dün gece kırdığı rekorun ardından bu sabah hafif geriledi. Yatırımcılar, Fed’in faiz indirimlerine devam edeceği beklentisiyle yükselen altın fiyatlarında kar realizasyonuna gitti. Peki, gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Çeyrek altın, yarım altın ve tam altın bugün kaç TL? İşte 21 Ekim altın fiyatları...
Hafta başında rekor seviyelere ulaşan altın fiyatları, kar satışlarının etkisiyle bu sabah hafif gerileme yaşadı.
Dün gece geç saatlerde 4.381,38 dolara kadar yükselen ons altın, sabah saatlerinde yüzde 0,16 düşüşle 4.348,65 dolardan işlem gördü. Yurt içinde ise gram altın 5.862,56 TL seviyesinden alıcı buldu.
“Geri çekilmeler alım fırsatı olabilir”
KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, altın fiyatlarındaki son dalgalanmaları değerlendirerek, "Kar realizasyonu ve güvenli liman talebinin azalması, altın fiyatlarındaki yukarı yönlü ivmeyi bir miktar törpüledi. Ancak Fed mevcut faiz indirimi rotasında kaldığı sürece, altındaki geri çekilmeler alım fırsatı olarak değerlendirilecektir" dedi.
21 Ekim Pazartesi altın fiyatlarında güncel durum şöyle:
* Gram altın fiyatı: 5.859,67 TL
* Çeyrek altın fiyatı: 10.204,00 TL
* Yarım altın fiyatı: 20.411,00 TL
* Tam altın fiyatı: 40.218,65 TL
* Cumhuriyet altını fiyatı: 40.631,00 TL
* Ata altın fiyatı: 41.699,09 TL
* Gremse altın fiyatı: 100.855,04 TL
* Ons altın fiyatı: 4.344,73 dolar