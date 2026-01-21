Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarında son durum ne? 21 Ocak 2026 güncel altın fiyatları ne kadar?

ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (21 Ocak 2026)
Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar merak ediliyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland’a yönelik ısrarının ABD-AB ilişkilerinde yeni bir ticaret savaşı riskini gündeme taşıması, jeopolitik belirsizlikleri artırdı. Güvenli liman talebinin güçlenmesi ve doların zayıflamasıyla altının ons fiyatı 4.800 dolar seviyesini aşarak rekor kırdı. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 21 Ocak 2026 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...
Altın fiyatları 21 Ocak 2026 Çarşamba günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.
Vatandaşlar, günün ilk saatlerinden itibaren gram, çeyrek ve ons altına ilişkin güncel fiyatları merak ederek arama motorlarında sorguluyor.
Grönland üzerinden tırmanan ABD-Avrupa gerilimi, küresel piyasalarda risk algısını bozarken yatırımcıları güvenli limanlara yöneltti. Artan talep ve dolar endeksindeki gerilemeyle ons altın ilk kez 4.800 doların üzerine çıkarak tarihi zirvesini yeniledi.
21 Ocak Çarşamba altın fiyatlarında güncel durum şöyle:
* Gram altın satış fiyatı: 6.740,29 TL
* Çeyrek altın satış fiyatı: 11.203,00 TL
* Yarım altın satış fiyatı: 22.406,00 TL
* Tam altın satış fiyatı: 43.611,84 TL
* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 44.642,00 TL
* Gremse altın satış fiyatı: 109.364,05 TL
* Ons altın satış fiyatı: 4.841,52 dolar