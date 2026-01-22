Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarında son durum ne? 22 Ocak 2026 güncel altın fiyatları ne kadar?

ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (22 Ocak 2026)
Altın fiyatları, Trump’ın Grönland konusunda NATO ile uzlaşı sağlandığını açıklaması ve Avrupa’ya yönelik ek gümrük vergilerini geri çekmesiyle geri çekilirken, piyasalarda artan risk iştahı hisse senetleri ve kripto varlıklara alımı güçlendirdi. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 22 Ocak 2026 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...
Altın fiyatları 22 Ocak 2026 Perşembe günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.
Vatandaşlar, günün ilk saatlerinden itibaren gram, çeyrek ve ons altına ilişkin güncel fiyatları merak ederek arama motorlarında sorguluyor.
Trump’ın Grönland konusunda NATO ile mutabakata varıldığını açıklaması ve Avrupa’ya yönelik ek vergi planlarını geri çekmesi, altın fiyatlarında geri çekilmeye yol açarken küresel piyasalarda risk alma eğilimini güçlendirdi.
22 Ocak Perşembe altın fiyatlarında güncel durum şöyle:
* Gram altın satış fiyatı: 6.677,24 TL
* Çeyrek altın satış fiyatı: 11.199,00 TL
* Yarım altın satış fiyatı: 22.399,00 TL
* Tam altın satış fiyatı: 44.949,02 TL
* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 44.626,00 TL
* Gremse altın satış fiyatı: 112.717,26 TL
* Ons altın satış fiyatı: 4.798,78 dolar