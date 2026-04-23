Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarında son durum ne? 23 Nisan 2026 güncel altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları 23 Nisan 2026 Çarşamba günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Vatandaşlar, günün ilk saatlerinden itibaren gram, çeyrek ve ons altına ilişkin güncel fiyatları merak ederek arama motorlarında sorguluyor.

Orta Doğu’da ateşkesin uzatılmasına rağmen jeopolitik risklerin tamamen ortadan kalkmaması, İran savaşı ve ABD faiz oranlarındaki belirsizlik dolara destek verdi. Sarı son 1 haftalık kısmi yükselişi sonrası düştü. Gram altın 6 bin 797 TL, ons altın ise 4 bin 702 dolar seviyesinden güne başladı.

23 Nisan Perşembe altın fiyatlarında güncel durum şöyle:

* Gram altın satış fiyatı: 6.797,11 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 11.095,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 22.170,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 43.990,00 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 44.230,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 109.974,99 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.701,76 dolar