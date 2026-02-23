Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarında son durum ne? 23 Şubat 2026 güncel altın fiyatları ne kadar?

ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (23 Şubat 2026)
Altın ve döviz kurlarında iç ve dış piyasalarda yaşanan hareketlilik yakından izlenirken, vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın ve ons altın bugün kaç lira?” sorularına yanıt arıyor. Altın haftaya yükselişle başlarken, ABD Yüksek Mahkemesi’nin Trump’ın tarifelerinin büyük kısmını iptal etmesinin dolar üzerinde baskı yaratması ve ABD-İran geriliminin devam etmesi, güvenli liman talebini artırdı. İşte 23 Şubat 2026 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...
Altın fiyatları 23 Şubat 2026 Pazartesi günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.
Vatandaşlar, günün ilk saatlerinden itibaren gram, çeyrek ve ons altına ilişkin güncel fiyatları merak ederek arama motorlarında sorguluyor.
Altın fiyatları haftaya güçlü primle girerken, ABD Yüksek Mahkemesi’nin Trump dönemine ait tarifelerin büyük bölümünü iptal etmesiyle zayıflayan dolar ve ABD-İran hattındaki süregelen gerilim, güvenli liman talebini destekledi.
Gram altın haftaya 7.290 TL seviyesinden başlarken, ons altın ise 5.170 dolardan işlem görüyor.
23 Şubat Pazartesi altın fiyatlarında güncel durum şöyle:
* Gram altın satış fiyatı: 7.286,41 TL
* Çeyrek altın satış fiyatı: 12.344,00 TL
* Yarım altın satış fiyatı: 24.672,00 TL
* Tam altın satış fiyatı: 48.345,87 TL
* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 49.112,00 TL
* Gremse altın satış fiyatı: 121.235,43 TL
* Ons altın satış fiyatı: 5.163,65 dolar