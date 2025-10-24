Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarında son durum ne? 24 Ekim 2025 güncel altın fiyatları ne kadar?

ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (24 Ekim 2025)
Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar merak ediliyor. Aşırı alım bölgesine taşınan yükseliş rallisinin ardından altın fiyatları sert bir düzeltme sürecine girdi. Değerli metal, dokuz haftalık yükseliş serisini sonlandırmaya hazırlanıyor. Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 24 Ekim altın fiyatları...
Altın fiyatları 24 Ekim 2025 Cuma günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel ekonomik gelişmelerin ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle piyasada hareketlilik yaşanıyor.
Altın fiyatları dokuz haftadaki ilk haftalık kayba doğru ilerliyor. Doların güçlenmesi ve yatırımcıların yaklaşan ABD enflasyon verisi öncesi pozisyonlarını azaltması, değerli metal üzerindeki baskıyı artırdı.
24 Ekim Cuma altın fiyatlarında güncel durum şöyle:
* Gram altın satış fiyatı: 5.549,8420 TL
* Çeyrek altın satış fiyatı: 9.073,9500 TL
* Yarım altın satış fiyatı: 18.157,09 TL
* Tam altın satış fiyatı: 38.415,00 TL
* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 36.183,4700 TL
* Gremse altın satış fiyatı: 95.890,00 TL
* Ons altın satış fiyatı: 4.126,91 dolar