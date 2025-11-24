Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarında son durum ne? 24 Kasım 2025 güncel altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları 24 Kasım 2025 Pazartesi günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Küresel ekonomik gelişmelerin ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle piyasada hareketlilik yaşanıyor.

Altın, yıl sonu faiz indirimi beklentilerinin güçlenmesiyle haftaya düşüşle başladı; ons fiyatı 4.040 dolar seviyesine geriledi.

ABD hükümetinin kapanması nedeniyle yayımlanamayan ekonomik veriler, faiz beklentilerinin netleşmesini geciktirdi. Bu hafta açıklanacak perakende satışlar, üretici fiyatları ve işsizlik başvuruları piyasaların odağında olacak.

Altın, 20 Ekim’de 4 bin 380 dolar ile tarihi zirvesini görmüştü. Yıl genelinde ise yaklaşık yüzde 55 primli seyrini koruyor. Spot altın bu sabah yüzde 0,5 düşüşle 4 bin 46 dolara çekilirken, gümüş zayıfladı; platin ve paladyum yükseliş gösterdi.

24 Kasım Pazartesi altın fiyatlarında güncel durum şöyle:

* Gram altın satış fiyatı: 5.529,3060 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 9.039,9600 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 18.073,93 TL

* Tam altın satış fiyatı: 37.438,00 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 36.061,3400 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 93.450,00 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.067,13 dolar