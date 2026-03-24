Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarında son durum ne? 24 Mart 2026 güncel altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları 24 Mart 2026 Salı günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Vatandaşlar, günün ilk saatlerinden itibaren gram, çeyrek ve ons altına ilişkin güncel fiyatları merak ederek arama motorlarında sorguluyor.

Dün altında yaşanan sert düşüş ise haftanın ikinci günü de devam etti. Son 10 günde ise kayıp yüzde 10'un üzerinde gerçekleşti.

24 Mart Salı altın fiyatlarında güncel durum şöyle:

* Gram altın satış fiyatı: 6.190,90 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 10.682,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 21.364,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 43.031,80 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 42.533,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 107.579,50 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.347,90 dolar