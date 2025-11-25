Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarında son durum ne? 25 Kasım 2025 güncel altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları 25 Kasım 2025 Salı günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel ekonomik gelişmelerin ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle piyasada hareketlilik yaşanıyor.

New York Fed Başkanı John Williams’ın gevşeme yanlısı mesajlarının ardından, FED Guvernörü Christopher Waller da faiz indirimi çağrısı yaptı. Geçen hafta yüzde 40 seviyelerine kadar çekilen faiz indirimi ihtimali, bu hafta piyasalarda yüzde 80’in üzerine çıktı.

Faiz indirimi beklentilerindeki güçlü artış altın fiyatlarını desteklerken, dün yapılan işlemlerde ons altın yüzde 1,7 değer kazandı. Gram altın da küresel rüzgârın etkisiyle son 10 günün en yüksek seviyelerine doğru hareket ederek yukarı yönlü seyrini sürdürdü.

25 Kasım Salı altın fiyatlarında güncel durum şöyle:

* Gram altın satış fiyatı: 5.651,3080 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 9.243,3500 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 18.487,65TL

* Tam altın satış fiyatı: 38.139,00 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 36.843,5500 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 95.201,00 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.143,67 dolar