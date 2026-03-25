Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarında son durum ne? 25 Mart 2026 güncel altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları 25 Mart 2026 Çarşamba günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Vatandaşlar, günün ilk saatlerinden itibaren gram, çeyrek ve ons altına ilişkin güncel fiyatları merak ederek arama motorlarında sorguluyor.

Orta Doğu’da yeniden müzakere ihtimalinin güçlenmesiyle petrol fiyatları gerilerken, güvenli liman talebinin artması altını yukarı taşıdı. Gram altın güne 6 bin 525 TL, ons altın ise 4 bin 575 dolar seviyesinden başlarken, Kapalıçarşı’da fiziki gram altının satış fiyatı 7 bin TL’nin üzerine çıktı.

25 Mart Çarşamba altın fiyatlarında güncel durum şöyle:

* Gram altın satış fiyatı: 6.517,17 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 12.201,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 23.837,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 43.965,57 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 47.534,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 110.251,09 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.572,37 dolar