Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarında son durum ne? 26 Ekim 2025 güncel altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları 26 Ekim 2025 Pazar günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel ekonomik gelişmelerin ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle piyasada hareketlilik yaşanıyor.

Hafta başında rekor seviyelere tırmanan altın fiyatları haftanın sonuna doğru sert bir düzeltme yaşadı.

Gram altın 5 bin 897 TL’den 5 bin 545 TL’ye, ons altın ise 4 bin 381 dolardan 4 bin 111 dolara gerileyerek haftayı yaklaşık 400 liralık kayıpla kapattı.

26 Ekim Pazar altın fiyatlarında güncel durum şöyle:

* Gram altın satış fiyatı: 5.545,35 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 9.066,64 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 18.133,28 TL

* Tam altın satış fiyatı: 38.556,00 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 36.155,66 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 96.243,00 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.114,21 dolar