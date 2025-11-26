Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarında son durum ne? 26 Kasım 2025 güncel altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları 26 Kasım 2025 Çarşamba günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Küresel ekonomik gelişmelerin ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle piyasada hareketlilik yaşanıyor.

Doların değer kaybetmesi ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yıl sonundan önce faiz indirimine gidebileceğine yönelik beklentilerin artmasıyla altın fiyatları yükselişe geçti.

Asya piyasalarında işlem gören spot altın, ons başına 4 bin 165 dolar seviyesinde seyrederken, ABD para biriminin üst üste ikinci seansta gerilemesi değerli metali küresel yatırımcılar için daha cazip hale getirdi.

Değerli metal, geçen ay 4 bin 380 doların üzerini test ederek zirve yapmasının ardından geri çekilse de ons başına 4 bin dolar seviyesinin üzerinde tutunmayı sürdürüyor. Altın, yılbaşından bu yana yüzde 55’in üzerinde değer kazanarak 1979’dan bu yana en güçlü yıllık performansına doğru ilerliyor.

26 Kasım Çarşamba altın fiyatlarında güncel durum şöyle:

* Gram altın satış fiyatı: 5.689,2610 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 9.301,9700 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 18.597,41 TL

* Tam altın satış fiyatı: 38.076,00 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 37.089,3900 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 95.043,00 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.142,13 dolar