Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarında son durum ne? 26 Ocak 2026 güncel altın fiyatları ne kadar?

ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (26 Ocak 2026)
Altın ve döviz kurlarında iç ve dış piyasalarda yaşanan hareketlilik yakından izlenirken, vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın ve ons altın bugün kaç lira?” sorularına yanıt arıyor. Artan jeopolitik gerilimler, küresel ekonomik belirsizlikler ve güvenli liman arayışının güçlenmesi, yatırımcıların altına yönelmesine neden oldu. Bu gelişmelerle birlikte ons altın fiyatı 5 bin dolar eşiğini aşarak tarihi seviyelere yükseldi. İşte 26 Ocak 2026 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...
Altın fiyatları 26 Ocak 2026 Pazartesi günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.
Vatandaşlar, günün ilk saatlerinden itibaren gram, çeyrek ve ons altına ilişkin güncel fiyatları merak ederek arama motorlarında sorguluyor.
Dünya piyasalarında altın fiyatları, artan jeopolitik belirsizlikler ve yatırımcıların güvenli liman talebinin güçlenmesiyle bugün ons başına 5 bin doların üzerine çıktı. Piyasa verilerine göre spot altın fiyatı sert yükselişle psikolojik seviye olarak kabul edilen 5 bin doları aştı; bazı işlemlerde ons başına yaklaşık 5 bin 85 dolar seviyeleri görüldü. Ayrıca şubat vadeli ABD altın kontratları da benzer bir artış kaydetti ve üst seviyelere ulaştı.
26 Ocak Pazartesi altın fiyatlarında güncel durum şöyle:
* Gram altın satış fiyatı: 7.077,94 TL
* Çeyrek altın satış fiyatı: 11.742,00 TL
* Yarım altın satış fiyatı: 23.483,00 TL
* Tam altın satış fiyatı: 46.195,63 TL
* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 46.787,00 TL
* Gremse altın satış fiyatı: 115.843,35 TL
* Ons altın satış fiyatı: 5.076,21 dolar