Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarında son durum ne? 26 Ocak 2026 güncel altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları 26 Ocak 2026 Pazartesi günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Vatandaşlar, günün ilk saatlerinden itibaren gram, çeyrek ve ons altına ilişkin güncel fiyatları merak ederek arama motorlarında sorguluyor.

Dünya piyasalarında altın fiyatları, artan jeopolitik belirsizlikler ve yatırımcıların güvenli liman talebinin güçlenmesiyle bugün ons başına 5 bin doların üzerine çıktı. Piyasa verilerine göre spot altın fiyatı sert yükselişle psikolojik seviye olarak kabul edilen 5 bin doları aştı; bazı işlemlerde ons başına yaklaşık 5 bin 85 dolar seviyeleri görüldü. Ayrıca şubat vadeli ABD altın kontratları da benzer bir artış kaydetti ve üst seviyelere ulaştı.

26 Ocak Pazartesi altın fiyatlarında güncel durum şöyle:

* Gram altın satış fiyatı: 7.077,94 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 11.742,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 23.483,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 46.195,63 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 46.787,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 115.843,35 TL

* Ons altın satış fiyatı: 5.076,21 dolar