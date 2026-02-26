Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarında son durum ne? 26 Şubat 2026 güncel altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları 26 Şubat 2026 Perşembe günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Vatandaşlar, günün ilk saatlerinden itibaren gram, çeyrek ve ons altına ilişkin güncel fiyatları merak ederek arama motorlarında sorguluyor.

Altın fiyatları güne yatay bir seyirle başlarken, gram altın 7.315 TL, ons altın 5.185 dolar seviyesinde işlem görüyor. Piyasalarda odak, bugün Cenevre’de yapılması planlanan ABD-İran nükleer görüşmelerine çevrilirken, uzlaşma sağlanamaması halinde güvenli liman talebinin artabileceği ve ons altında 5.250 dolar seviyesinin ilk direnç olarak izleneceği belirtiliyor.

26 Şubat Çarşamba altın fiyatlarında güncel durum şöyle:

* Gram altın satış fiyatı: 7.322,19 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 12.192,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 24.369,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 48.339,28 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 48.508,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 121.218,90 TL

* Ons altın satış fiyatı: 5.196,58 dolar