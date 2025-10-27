Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarında son durum ne? 27 Ekim 2025 güncel altın fiyatları ne kadar?

ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (27 Ekim 2025)
Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar merak ediliyor. Haftanın ilk işlem gününde altın fiyatları geriledi. Doların güçlenmesi ve ABD–Çin arasındaki ticaret gerilimlerinin yumuşadığına dair sinyaller, güvenli liman talebini zayıflattı. Peki çeyrek altın fiyatları yeni haftaya nasıl başladı? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 27 Ekim altın fiyatları...
Altın fiyatları 27 Ekim 2025 Pazartesi günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel ekonomik gelişmelerin ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle piyasada hareketlilik yaşanıyor.
Son iki ayda aralıksız yükseliş gösteren altın fiyatları, geçtiğimiz hafta yönünü aşağı çevirdi. Piyasalar, bu hafta Fed’in faiz kararı ve Trump–Şi görüşmesine odaklandı.
Küresel piyasalarda değerli metal, ABD’de eylül ayı enflasyonunun beklentilerin altında kalmasıyla güçlenen faiz indirimi beklentileri sayesinde düşüşünü sınırladı.
27 Ekim Pazartesi altın fiyatlarında güncel durum şöyle:
* Gram altın satış fiyatı: 5.475,1330 TL
* Çeyrek altın satış fiyatı: 8.954,4300 TL
* Yarım altın satış fiyatı: 17.942,50 TL
* Tam altın satış fiyatı: 38.161,00 TL
* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 35.762,4900 TL
* Gremse altın satış fiyatı: 95.256,00 TL
* Ons altın satış fiyatı: 4.114,21 dolar