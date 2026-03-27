Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarında son durum ne? 27 Mart 2026 güncel altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları 27 Mart 2026 Cuma günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Vatandaşlar, günün ilk saatlerinden itibaren gram, çeyrek ve ons altına ilişkin güncel fiyatları merak ederek arama motorlarında sorguluyor.

Gram altın 6 bin 335 TL’den, ons altın ise 4 bin 430 dolardan güne başlarken, ons altındaki haftalık düşüş yüzde 1,50 seviyesine ulaştı. Bu görünümle altın fiyatları, Temmuz-Ağustos 2023 döneminden bu yana ilk kez üst üste dört haftalık kayba yöneldi.

27 Mart Cuma altın fiyatlarında güncel durum şöyle:

* Gram altın satış fiyatı: 6.340,05 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 12.230,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 23.855,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 43.331,46 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 45.695,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 108.660,96 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.437,41 dolar