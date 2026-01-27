Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarında son durum ne? 27 Ocak 2026 güncel altın fiyatları ne kadar?

ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (27 Ocak 2026)
Altın ve döviz kurlarında iç ve dış piyasalarda yaşanan hareketlilik yakından izlenirken, vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın ve ons altın bugün kaç lira?” sorularına yanıt arıyor. Gram altın, kâr satışlarıyla sınırlı bir geri çekilmenin ardından güne 7 bin 70 TL seviyesinden başlarken, yeniden yükseliş eğilimine girerek rekor seviyelere yaklaştı. İşte 27 Ocak 2026 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...
Altın fiyatları 27 Ocak 2026 Salı günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.
Vatandaşlar, günün ilk saatlerinden itibaren gram, çeyrek ve ons altına ilişkin güncel fiyatları merak ederek arama motorlarında sorguluyor.
Gram altın, dün görülen 7 bin 128 TL’lik tarihi zirvenin ardından gelen kâr satışları sonrası güne 7 bin 70 TL seviyesinden başladı; sabah saatlerinde yeniden yukarı yönlü hareketle rekor bölgesine yaklaştı.
27 Ocak Salı altın fiyatlarında güncel durum şöyle:
* Gram altın satış fiyatı: 7.076,73 TL
* Çeyrek altın satış fiyatı: 11.951,00 TL
* Yarım altın satış fiyatı: 23.903,00 TL
* Tam altın satış fiyatı: 47.504,06 TL
* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 47.623,00 TL
* Gremse altın satış fiyatı: 119.124,45 TL
* Ons altın satış fiyatı: 5.077,11 dolar