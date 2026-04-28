Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarında son durum ne? 28 Nisan 2026 güncel altın fiyatları ne kadar?

ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (28 Nisan 2026)
Altın ve döviz kurlarında iç ve dış piyasalarda yaşanan hareketlilik yakından izlenirken, vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın ve ons altın bugün kaç lira?” sorularına yanıt arıyor. Gram altın güne 6 bin 762 TL’den başlarken, ons altın da 4 bin 670 dolar seviyesinde işlem görüyor. İşte 28 Nisan 2026 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...
Altın fiyatları 28 Nisan 2026 Salı günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.
Vatandaşlar, günün ilk saatlerinden itibaren gram, çeyrek ve ons altına ilişkin güncel fiyatları merak ederek arama motorlarında sorguluyor.
Gram altın 6 bin 762 TL, ons altın ise 4 bin 670 dolar seviyelerinde güne başlarken, Orta Doğu’daki jeopolitik riskler ve Fed’in yarın açıklayacağı faiz kararı öncesinde piyasalarda temkinli seyir öne çıkıyor.
28 Nisan Salı altın fiyatlarında güncel durum şöyle:
* Gram altın satış fiyatı: 6.764,22 TL
* Çeyrek altın satış fiyatı: 11.091,00 TL
* Yarım altın satış fiyatı: 22.182,00 TL
* Tam altın satış fiyatı: 44.103,28 TL
* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 44.229,00 TL
* Gremse altın satış fiyatı: 110.596,40 TL
* Ons altın satış fiyatı: 4.668,37 dolar