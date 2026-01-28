Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarında son durum ne? 28 Ocak 2026 güncel altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları, jeopolitik belirsizliklerin sürmesi ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para politikasına ilişkin beklentiler öncesinde doların yaklaşık son dört yılın en düşük seviyelerine gerilemesiyle yükselişini sürdürdü.

Salı günü yüzde 3’ün üzerinde değer kazanan altın, çarşamba günü tarihinde ilk kez 5 bin 200 dolar eşiğini aşarak yeni bir rekora imza attı.

Spot piyasada altının ons fiyatı yüzde 0,6 artışla 5.219,97 dolar seviyesine yükselirken, gün içinde 5.224,95 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

28 Ocak Çarşamba altın fiyatlarında güncel durum şöyle:

* Gram altın satış fiyatı: 7.316,83 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 12.411,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 24.821,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 47.663,91 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 49.453,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 119.525,29 TL

* Ons altın satış fiyatı: 5.236,91 dolar