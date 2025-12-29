Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarında son durum ne? 29 Aralık 2025 güncel altın fiyatları ne kadar?

ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (29 Aralık 2025)
Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar merak ediliyor. Gram altın 6.225 TL, ons altın ise 4.510 dolar seviyesinden güne başladı. İşte 29 Aralık 2025 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...
Altın fiyatları 29 Aralık 2025 Pazartesi günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.
Vatandaşlar, günün ilk saatlerinden itibaren gram, çeyrek ve ons altına ilişkin güncel fiyatları merak ederek arama motorlarında sorguluyor.
ABD Başkanı Trump’ın Rusya-Ukrayna savaşında ateşkese yaklaşıldığı yönündeki açıklamaları güvenli liman talebini zayıflatırken, zirve seviyelerin ardından gelen kâr satışları altın fiyatları üzerinde baskı oluşturdu. Teknik görünümde ons altında 4.450 dolar seviyesi kritik destek olarak izleniyor.
29 Aralık Pazartesi altın fiyatlarında güncel durum şöyle:
* Gram altın satış fiyatı: 6.232,37 TL
* Çeyrek altın satış fiyatı: 10.300,00 TL
* Yarım altın satış fiyatı: 20.595,00 TL
* Tam altın satış fiyatı: 41.230,46 TL
* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 40.999,00 TL
* Gremse altın satış fiyatı: 103.392,33 TL
* Ons altın satış fiyatı: 4.510,16 dolar