Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarında son durum ne? 29 Ekim 2025 güncel altın fiyatları ne kadar?

ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (29 Ekim 2025)
Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar merak ediliyor. Altında geçen haftadan bu yana süren kâr satışları yeni haftaya da taşındı. Peki çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 29 Ekim altın fiyatları...
Altın fiyatları 29 Ekim 2025 Çarşamba günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel ekonomik gelişmelerin ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle piyasada hareketlilik yaşanıyor.
Altının onsu, dün uluslararası piyasalarda yüzde 2 düşüşle 3 bin 901 dolardan işlem gördü.
29 Ekim Çarşamba altın fiyatlarında güncel durum şöyle:
* Gram altın satış fiyatı: 5.337,5770 TL
* Çeyrek altın satış fiyatı: 8.727,4600 TL
* Yarım altın satış fiyatı: 17.446,73 TL
* Tam altın satış fiyatı: 36.936,00 TL
* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 34.797,6600 TL
* Gremse altın satış fiyatı: 92.198,00 TL
* Ons altın satış fiyatı: 3.962,55 dolar