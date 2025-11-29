Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarında son durum ne? 29 Kasım 2025 güncel altın fiyatları ne kadar?

ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (29 Kasım 2025)
Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar merak ediliyor. Spot altın, yüzde 1,76 yükselişle 4 bin 230 dolara çıkarak 14 Kasım’dan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı ve hafta sonu da güçlü bir performans sergiledi. Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 29 Kasım altın fiyatları...
Altın fiyatları 29 Kasım 2025 Cuma günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel ekonomik gelişmelerin ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle piyasada hareketlilik yaşanıyor.
Spot altın yüzde 1,76 değer kazanarak 4 bin 230 dolara çıktı ve 14 Kasım’dan bu yana en yüksek seviyesine ulaşmış oldu. Dünkü rekorunu tazeledi.
Altının onsu, uluslararası piyasalarda dün akşam itibarıyla 4 bin 218,39 dolardan işlem gördü. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı ise 5 milyon 763 bin lira oldu.
29 Kasım Cumartesi altın fiyatlarında güncel durum şöyle:
* Gram altın satış fiyatı: 5.762,77 TL
* Çeyrek altın satış fiyatı: 9.598,00 TL
* Yarım altın satış fiyatı: 19.196,00 TL
* Tam altın satış fiyatı: 37.883,10 TL
* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 38.239,00 TL
* Gremse altın satış fiyatı: 94.998,26 TL
* Ons altın satış fiyatı: 4.217,96 dolar