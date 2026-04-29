Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarında son durum ne? 29 Nisan 2026 güncel altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları 29 Nisan 2026 Çarşamba günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Vatandaşlar, günün ilk saatlerinden itibaren gram, çeyrek ve ons altına ilişkin güncel fiyatları merak ederek arama motorlarında sorguluyor.

Küresel piyasalarda altın fiyatları, Fed’in faiz kararı ve Başkan Powell’ın vereceği mesajlar öncesinde dalgalı seyrini sürdürürken, Orta Doğu’da artan gerilim ve tıkanan ABD-İran görüşmeleri fiyatlamalar üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

29 Nisan Çarşamba altın fiyatlarında güncel durum şöyle:

* Gram altın satış fiyatı: 6.660,2160 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 10.889,1000 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 21.781,15 TL

* Tam altın satış fiyatı: 43.766,00 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 43.425,3600 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 109.749,00 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.594,08 dolar