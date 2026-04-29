Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarında son durum ne? 29 Nisan 2026 güncel altın fiyatları ne kadar?

ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (29 Nisan 2026)
Altın ve döviz kurlarında iç ve dış piyasalarda yaşanan hareketlilik yakından izlenirken, vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın ve ons altın bugün kaç lira?” sorularına yanıt arıyor. Fed’in faiz kararı öncesinde dalgalı bir seyir izleyen altın fiyatları, Orta Doğu’daki jeopolitik riskler ve sonuçsuz kalan ABD-İran temaslarının etkisiyle baskı altında kalmayı sürdürüyor. İşte 29 Nisan 2026 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...
Küresel piyasalarda altın fiyatları, Fed’in faiz kararı ve Başkan Powell’ın vereceği mesajlar öncesinde dalgalı seyrini sürdürürken, Orta Doğu’da artan gerilim ve tıkanan ABD-İran görüşmeleri fiyatlamalar üzerinde etkili olmaya devam ediyor.
29 Nisan Çarşamba altın fiyatlarında güncel durum şöyle:
* Gram altın satış fiyatı: 6.660,2160 TL
* Çeyrek altın satış fiyatı: 10.889,1000 TL
* Yarım altın satış fiyatı: 21.781,15 TL
* Tam altın satış fiyatı: 43.766,00 TL
* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 43.425,3600 TL
* Gremse altın satış fiyatı: 109.749,00 TL
* Ons altın satış fiyatı: 4.594,08 dolar