Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarında son durum ne? 3 Aralık 2025 güncel altın fiyatları ne kadar?

ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (3 Aralık 2025)
Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar merak ediliyor. Altında yön yeniden yukarı dönerken, Fed’e ilişkin güçlü faiz indimi beklentileri fiyatları destekliyor. Piyasa, ons altında 4.265 dolar direncine odaklanırken, bugün açıklanacak ABD istihdam verisinin altının seyrinde belirleyici olması bekleniyor. Peki Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 3 Aralık altın fiyatları...
Altın fiyatları 3 Aralık 2025 Çarşamba günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.
Kâr realizasyonlarının ardından yeniden yükselişe geçen altın, Fed’in yüzde 89’a ulaşan faiz indirimi beklentileriyle destek buluyor. Analistler ons altında 4.265 dolar seviyesini kritik direnç olarak izlerken, bugün açıklanacak ABD istihdam verisinin yönü belirleyebileceğini belirtiyor.
3 Aralık Çarşamba altın fiyatlarında güncel durum şöyle:
* Gram altın satış fiyatı: 5.764,8290 TL
* Çeyrek altın satış fiyatı: 9.424,9700 TL
* Yarım altın satış fiyatı: 18.855,75 TL
* Tam altın satış fiyatı: 38.201,00 TL
* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 38.201,00 TL
* Gremse altın satış fiyatı: 95.355,00 TL
* Ons altın satış fiyatı: 4.221,22 dolar