Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarında son durum ne? 3 Kasım 2025 güncel altın fiyatları ne kadar?

ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (3 Kasım 2025)
Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar merak ediliyor. Altın fiyatları, güçlü dolar ve Fed Başkanı Powell’ın faiz indirimi ihtimalini zayıflatan açıklamaları sonrası haftaya yatay başladı. Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 3 Kasım altın fiyatları...
Altın fiyatları 3 Kasım 2025 Pazartesi günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel ekonomik gelişmelerin ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle piyasada hareketlilik yaşanıyor.
Doların güçlenmesi ve Fed’in faiz indirimi sinyallerini geri çekmesi, altın piyasasında yatay bir açılışa neden oldu.
3 Kasım Pazartesi altın fiyatlarında güncel durum şöyle:
* Gram altın satış fiyatı: 5.425,6930 TL
* Çeyrek altın satış fiyatı: 8.871,5600 TL
* Yarım altın satış fiyatı: 17.750,51 TL
* Tam altın satış fiyatı: 36.815,00 TL
* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 35.371,5900 TL
* Gremse altın satış fiyatı: 91.896,00 TL
* Ons altın satış fiyatı: 4.004,96 dolar