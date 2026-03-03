Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarında son durum ne? 3 Mart 2026 güncel altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları 3 Mart 2026 Salı günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik hava saldırılarıyla tırmanan jeopolitik gerilim, küresel piyasalarda risk algısını artırarak yatırımcıları güvenli limanlara yöneltti. Bu ortamda altın fiyatları art arda beşinci işlem gününde de yükseliş kaydetti.

Spot altın, Asya seansında yüzde 0,7 primle ons başına 5.368 dolara çıktı. Hafta sonu gerçekleşen saldırıların ardından önceki seansta son dört haftanın en yüksek seviyesine ulaşan altın, jeopolitik belirsizliklerin etkisiyle yukarı yönlü seyrini korudu.

Gram altın güne 7.590 TL, ons altın ise 5.370 dolar seviyesinden başladı.

3 Mart Salı altın fiyatlarında güncel durum şöyle:

* Gram altın satış fiyatı: 7.584,15 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 12.573,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 25.130,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 49.934,78 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 50.022,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 125.219,89 TL

* Ons altın satış fiyatı: 5.365,23 dolar