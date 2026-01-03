Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarında son durum ne? 3 Ocak 2026 güncel altın fiyatları ne kadar?

ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (3 Ocak 2026)
Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar merak ediliyor. Geçtiğimiz yılı güçlü bir yükselişle tamamlayan altın, yeni yılın ilk günlerinde yukarı yönlü seyrini sürdürse de kısmi kırılmalarla yine düşüş yaşandı. İşte 3 Ocak 2026 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...
Altın fiyatları 3 Ocak 2026 Cumartesi günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.
Vatandaşlar, günün ilk saatlerinden itibaren gram, çeyrek ve ons altına ilişkin güncel fiyatları merak ederek arama motorlarında sorguluyor.
Yeni yılın ilk işlem gününde değerli metaller piyasası toparlanma eğilimiyle yükseliş kaydederken, altın önceki seansta gördüğü dip seviyelerden uzaklaştı; gümüş, platin ve paladyumda da son günlerdeki kayıpların bir kısmı telafi edildi.
3 Ocak Cumartesi altın fiyatlarında güncel durum şöyle:
* Gram altın satış fiyatı: 5.991,09 TL
* Çeyrek altın satış fiyatı: 10.156,00 TL
* Yarım altın satış fiyatı: 20.312,00 TL
* Tam altın satış fiyatı: 40.207,54 TL
* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 40.499,00 TL
* Gremse altın satış fiyatı: 100.518,85 TL
* Ons altın satış fiyatı: 4.330,78 dolar