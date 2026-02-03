Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarında son durum ne? 3 Şubat 2026 güncel altın fiyatları ne kadar?

ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (3 Şubat 2026)
Altın ve döviz kurlarında iç ve dış piyasalarda yaşanan hareketlilik yakından izlenirken, vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın ve ons altın bugün kaç lira?” sorularına yanıt arıyor. Altın ve gümüş fiyatları, haftanın ilk günündeki sert satışların ardından güçlü bir toparlanma sergilerken, spot altın yüzde 4’ü aşan yükselişle ons başına 4.855 doların üzerine çıktı. İşte 3 Şubat 2026 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...
Altın fiyatları 3 Şubat 2026 Salı günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.
Vatandaşlar, günün ilk saatlerinden itibaren gram, çeyrek ve ons altına ilişkin güncel fiyatları merak ederek arama motorlarında sorguluyor.
Altın ve gümüş, haftanın ilk gününde yaşanan sert satışların ardından güçlü bir tepkiyle yeniden yükselişe geçti. Rekor rallinin keskin şekilde sonlanması sonrası spot altın, yüzde 4,8’lik sert düşüşün ardından yüzde 4’ü aşan artışla ons başına 4.855 doların üzerine çıktı.
3 Şubat Salı altın fiyatlarında güncel durum şöyle:
* Gram altın satış fiyatı: 6.720,63 TL
* Çeyrek altın satış fiyatı: 12.048,00 TL
* Yarım altın satış fiyatı: 24.097,00 TL
* Tam altın satış fiyatı: 46.505,09 TL
* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 48.011,00 TL
* Gremse altın satış fiyatı: 116.619,37 TL
* Ons altın satış fiyatı: 4.816,61 dolar