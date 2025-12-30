Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarında son durum ne? 30 Aralık 2025 güncel altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları 30 Aralık 2025 Salı günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Vatandaşlar, günün ilk saatlerinden itibaren gram, çeyrek ve ons altına ilişkin güncel fiyatları merak ederek arama motorlarında sorguluyor.

Altın fiyatları yeni güne toparlanma eğilimiyle başladı. Gram altın 6.020 TL, ons altın ise 4.360 dolar seviyesinden işlem görürken, dün yaşanan sert geri çekilmenin ardından tepki alımları öne çıktı.

Öte yandan 2026 yılına yönelik altın tahminlerini içeren yeni raporlar da art arda gelmeye devam ediyor. İsviçre merkezli UBS, düşük faiz ortamı, küresel ekonomide süren riskler ve ABD’deki politika belirsizliklerini gerekçe göstererek ons altının 2026 yılında 5.400 dolara kadar yükselme potansiyeline sahip olduğunu öngördü.

30 Aralık Salı altın fiyatlarında güncel durum şöyle:

* Gram altın satış fiyatı: 6.025,07 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 10.051,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 20.096,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 40.133,67 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 10.051,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 100.641,95 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.361,83 dolar