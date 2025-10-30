Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarında son durum ne? 30 Ekim 2025 güncel altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları 30 Ekim 2025 Perşembe günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel ekonomik gelişmelerin ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle piyasada hareketlilik yaşanıyor.

Fed Başkanı Jerome Powell, çeyrek puanlık faiz indiriminin ardından aralık ayında yeni bir indirim olasılığını düşük gördüğünü söyledi. Ancak son üç toplantıda bazı Fed yetkililerinin çoğunluğa karşı oy kullanması, para politikasının yönüne ilişkin belirsizliği artırdı.

Fed içindeki görüş ayrılıkları, yatırımcıların politika sinyallerini okumakta zorlanmasına yol açarken, ABD hükümetinin kapanması da veri akışındaki boşluk nedeniyle analizleri güçleştiriyor.

Geçen hafta 4.380 doların üzerindeki rekor seviyelere çıkan altın, teknik olarak aşırı alım bölgesine girmesinin ardından sert bir düzeltme yaşamıştı. Ayrıca ABD-Çin ticaret ilişkilerinde iyileşme sinyalleri, altının güvenli liman talebini zayıflattı.

30 Ekim Perşembe altın fiyatlarında güncel durum şöyle:

* Gram altın satış fiyatı: 5.321,7270 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 8.702,5900 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 17.406,80 TL

* Tam altın satış fiyatı: 36.919,00 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 34.695,1400 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 92.156,00 TL

* Ons altın satış fiyatı: 3.921,81 dolar