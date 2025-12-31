Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarında son durum ne? 31 Aralık 2025 güncel altın fiyatları ne kadar?

ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (31 Aralık 2025)
Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar merak ediliyor. 2025 yılını rekor seviyelerle kapatmaya hazırlanan altın fiyatları, yılın son işlem gününde kâr satışlarının etkisiyle geri çekildi. Gram altın 6 bin 10 TL seviyesine gerileyerek kritik eşiklere yaklaştı. İşte 31 Aralık 2025 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...
Altın fiyatları 31 Aralık 2025 Çarşamba günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.
Vatandaşlar, günün ilk saatlerinden itibaren gram, çeyrek ve ons altına ilişkin güncel fiyatları merak ederek arama motorlarında sorguluyor.
Uzun süredir yükseliş trendinde olan altın fiyatları, yılın son işlem gününde gelen satışlarla geri çekildi. Gram altın 6 bin 10 TL seviyesine inerek kritik destek bölgesinde dengelenmeye çalışıyor.
31 Aralık Çarşamba altın fiyatlarında güncel durum şöyle:
* Gram altın satış fiyatı: 6.010,82 TL
* Çeyrek altın satış fiyatı: 10.140,00 TL
* Yarım altın satış fiyatı: 20.275,00 TL
* Tam altın satış fiyatı: 40.593,59 TL
* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 40.363,00 TL
* Gremse altın satış fiyatı: 101.795,26 TL
* Ons altın satış fiyatı: 4.346,82 dolar