ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (31 Ocak 2026)

Altın fiyatları 31 Ocak 2026 Cumartesi günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Vatandaşlar, günün ilk saatlerinden itibaren gram, çeyrek ve ons altına ilişkin güncel fiyatları merak ederek arama motorlarında sorguluyor.

Gram altın, saat 07.10 itibarıyla 6.786 TL seviyelerinde işlem görüyor. İki gün önce 8 bin TL'ye kadar yaklaşıp tarihi zirvesini test eden gram altın, bu seviyenin ardından gelen güçlü kâr satışlarıyla sert bir düşüş yaşadı. Zirveden sonra yaşanan düşüş, kısa sürede bin 200 TL'in üzerine ulaştı.

Ons altın cephesinde de benzer bir tablo öne çıktı. İki gün önce 5.602 dolar ile rekor kıran ons altın, kâr realizasyonlarıyla birlikte 4.848 dolar seviyelerine kadar gerilerken, bu hareket gram altın fiyatları üzerinde de aşağı yönlü baskı oluşturdu.

31 Ocak Cumartesi altın fiyatlarında güncel durum şöyle:

* Gram altın satış fiyatı: 6.786,60 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 11.662,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 23.324,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 47.694,76 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 46.504,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 119.236,91 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.848,73 dolar