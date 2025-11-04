Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarında son durum ne? 4 Kasım 2025 güncel altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları 4 Kasım 2025 Salı günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel ekonomik gelişmelerin ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle piyasada hareketlilik yaşanıyor.

Altın piyasasında konsolidasyon süreci devam ederken, ons fiyatı haftanın ilk işlem gününü 4.001 dolardan tamamladı. Yeni güne sınırlı bir geri çekilme ile başlayan ons altın, sabah saatlerinde 3.985 dolar seviyesinde denge arayışını sürdürüyor.

Spot altın ile fiziki altın arasındaki fiyat farkı da son günlerde hızlı şekilde geriledi. 21 Ekim’de yüzde 7 seviyelerine kadar çıkan makas, bugün itibarıyla yüzde 3,30’a kadar indi.

4 Kasım Salı altın fiyatlarında güncel durum şöyle:

* Gram altın satış fiyatı: 5.401,8570 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 8.831,7500 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 17.666,87 TL

* Tam altın satış fiyatı: 36.283,00 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 36.283,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 90.568,00 TL

* Ons altın satış fiyatı: 3.994,37 dolar