Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarında son durum ne? 5 Kasım 2025 güncel altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları 5 Kasım 2025 Çarşamba günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel ekonomik gelişmelerin ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle piyasada hareketlilik yaşanıyor.

Salı günü doların güçlenmesiyle bir haftanın en düşük seviyesine gerileyen altın fiyatları, çarşamba günü tepki alımlarıyla toparlandı. Spot altın yüzde 0,6 değer kazanarak 3.963 dolara yükselirken, ons fiyatındaki hareket gram altına da yansıdı ve gram altın 5.363 liraya çıktı. Yatırımcıların düşüşü alım fırsatı olarak değerlendirmesi fiyatlardaki yükselişi destekledi.

5 Kasım Çarşamba altın fiyatlarında güncel durum şöyle:

* Gram altın satış fiyatı: 5.364,3410 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 8.770,8700 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 17.533,72 TL

* Tam altın satış fiyatı: 36.058,00 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 34.971,5600 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 89.964,00 TL

* Ons altın satış fiyatı: 3.932,75 dolar