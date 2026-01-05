Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarında son durum ne? 5 Ocak 2026 güncel altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları 5 Ocak 2026 Pazartesi günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Vatandaşlar, günün ilk saatlerinden itibaren gram, çeyrek ve ons altına ilişkin güncel fiyatları merak ederek arama motorlarında sorguluyor.

Altın fiyatları haftaya güçlü bir başlangıç yaptı. Cuma günkü kapanışa göre yaklaşık yüzde 1,8 artışla gram altın 6.100 TL’ye, ons altın ise 4.410 dolara yükselirken, ABD kaynaklı jeopolitik gelişmeler yatırımcıların güvenli varlıklara yönelmesine neden oldu.

5 Ocak Pazartesi altın fiyatlarında güncel durum şöyle:

* Gram altın satış fiyatı: 6.099,06 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 10.533,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 21.073,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 41.197,85 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 41.953,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 103.310,57 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.400,57 dolar