Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarında son durum ne? 6 Kasım 2025 güncel altın fiyatları ne kadar?

ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (6 Kasım 2025)
Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar merak ediliyor. Altın, salı günkü sert kaybın ardından çarşamba günü tepki alımlarıyla yeniden yükselişe geçti. Altın fiyatları, ABD’de açıklanan güçlü istihdam verisine karşın yatırımcıların güvenli liman talebini artırmasıyla çarşamba günü yükseldi. Spot altın yüzde 1,3 artışla ons başına 3.983,89 dolara çıkarken, aralık vadeli ABD altın vadeli işlemleri yüzde 0,8 yükselişle 3.992,90 dolardan günü tamamladı. Peki çeyrek altın fiyatları ne kadar? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 6 Kasım altın fiyatları...
ABD’de özel sektör istihdamının beklentileri aşmasına rağmen piyasalarda riskten kaçış eğiliminin güçlenmesi altına alım getirdi. Spot altın yüzde 1,3 yükselerek 3.984 dolar seviyesine çıktı.
ABD özel sektör istihdamı ekim ayında 42 bin arttı. Ekonomistlerin beklentisi 28 bin artış yönündeydi. Normalde güçlü istihdam verisi, faiz indirim ihtimalini zayıflatarak altın için baskı unsuru oluştururken, bu kez piyasalarda riskten kaçış eğiliminin ağır basması fiyatları yukarı taşıdı.
Çarşamba günü küresel hisse senetlerinde, yüksek değerleme endişeleriyle geri çekilme görülürken, güvenli varlıklara yönelim altını destekledi.
6 Kasım Perşembe altın fiyatlarında güncel durum şöyle:
* Gram altın satış fiyatı: 5.397,0270 TL
* Çeyrek altın satış fiyatı: 8.823,5000 TL
* Yarım altın satış fiyatı: 17.647,97 TL
* Tam altın satış fiyatı: 36.271,00 TL
* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 35.185,6500 TL
* Gremse altın satış fiyatı: 90.497,00 TL
* Ons altın satış fiyatı: 3.987,28 dolar